Тренер скалолазного клуба из Иркутска ответит в суде за некачественные услуги

Тренер скалолазного клуба в Иркутске ответит в суде за оказание услуг, которые не соответствуют безопасности. Как сообщили в СУ СКР Иркутской области, во время индивидуального занятия с инструктором 11-летняя девочка упала с семи метров. Школьница выжила, но получила серьезные переломы. Их квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
— В сентябре 2024 года тренер-инструктор при проведении персонального занятия на скалодроме в городе Иркутске не убедилась в безопасности своей 11-летней подопечной и при выполнении упражнения не организовала ее крепление к страховочной системе. Девочка забралась на высоту без страховочного оборудования и, оттолкнувшись от стенда, чтобы спуститься вниз, упала с семиметровой высоты, — поделились в ведомстве.
Сейчас в отношении 54-летней жительницы областного центра собраны все доказательства и проведены проверки. Уголовное дело с утвержденным обвинением передали в суд для рассмотрения.