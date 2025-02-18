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Тренер скалолазного клуба из Иркутска ответит в суде за некачественные услуги

11-летняя девочка упала с семи метров во время индивидуального занятия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Тренер скалолазного клуба в Иркутске ответит в суде за оказание услуг, которые не соответствуют безопасности. Как сообщили в СУ СКР Иркутской области, во время индивидуального занятия с инструктором 11-летняя девочка упала с семи метров. Школьница выжила, но получила серьезные переломы. Их квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

— В сентябре 2024 года тренер-инструктор при проведении персонального занятия на скалодроме в городе Иркутске не убедилась в безопасности своей 11-летней подопечной и при выполнении упражнения не организовала ее крепление к страховочной системе. Девочка забралась на высоту без страховочного оборудования и, оттолкнувшись от стенда, чтобы спуститься вниз, упала с семиметровой высоты, — поделились в ведомстве.

Сейчас в отношении 54-летней жительницы областного центра собраны все доказательства и проведены проверки. Уголовное дело с утвержденным обвинением передали в суд для рассмотрения.