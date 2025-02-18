Тренер скалолазного клуба из Иркутска ответит в суде за некачественные услуги

— В сентябре 2024 года тренер-инструктор при проведении персонального занятия на скалодроме в городе Иркутске не убедилась в безопасности своей 11-летней подопечной и при выполнении упражнения не организовала ее крепление к страховочной системе. Девочка забралась на высоту без страховочного оборудования и, оттолкнувшись от стенда, чтобы спуститься вниз, упала с семиметровой высоты, — поделились в ведомстве.