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Высокопоставленный воронежский чиновник случайно застрелил человека во время охоты

Заместитель главы администрации Богучарского района Воронежской области Алексей Кожанов случайно выстрелил в своего знакомого.

Источник: РИА "Новости"

ЧП произошло во время охоты. 72-летнего мужчину незамедлительно доставили в ближайшую больницу, однако спасти жителя столицы не удалось, ранение оказалось слишком серьезным. Все случилось днем в субботу, 15 февраля.

По предварительной информации, 48-летний чиновник разряжал охотничье ружье. По факту случившегося правоохранителями было возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание, предусмотренное по ней — до двух лет лишения свободы.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что Алексей Кожанов о случившемся самостоятельно проинформировал правоохранительные органы. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются. Сам чиновник находится в отпуске. Он максимально содействует расследованию.

СК