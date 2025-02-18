Высокопоставленный воронежский чиновник случайно застрелил человека во время охоты

ЧП произошло во время охоты. 72-летнего мужчину незамедлительно доставили в ближайшую больницу, однако спасти жителя столицы не удалось, ранение оказалось слишком серьезным. Все случилось днем в субботу, 15 февраля.
По предварительной информации, 48-летний чиновник разряжал охотничье ружье. По факту случившегося правоохранителями было возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание, предусмотренное по ней — до двух лет лишения свободы.
В пресс-службе регионального правительства рассказали, что Алексей Кожанов о случившемся самостоятельно проинформировал правоохранительные органы. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются. Сам чиновник находится в отпуске. Он максимально содействует расследованию.