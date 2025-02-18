Пьяный турист напал с ножом на сотрудника скорой помощи в Петербурге

Житель Тюменской области напал на сотрудника скорой помощи в Петербурге. Все произошло вечером 17 февраля. Тогда медики оказывали пьяному 30-летнему туристу помощь, а он вдруг начал угрожать ножом 35-летнему медработнику. Персонал решил довезти нападавшего до отдела полиции и сдать его правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.