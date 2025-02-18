Пьяный турист напал с ножом на сотрудника скорой помощи в Петербурге

Житель Тюменской области напал на сотрудника скорой помощи в Петербурге. Все произошло вечером 17 февраля. Тогда медики оказывали пьяному 30-летнему туристу помощь, а он вдруг начал угрожать ножом 35-летнему медработнику. Персонал решил довезти нападавшего до отдела полиции и сдать его правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Вечером 17 февраля к отделу полиции Приморского района подъехала машина скорой помощи и начала подавать звуковой сигнал. Подбежавшие сотрудники полиции задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, — уточнили в ведомстве.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что петербуржца задержали за избиение двоих сотрудников скорой помощи. Мужчина напал на медиков, которые приехали на вызов в дом на Искровском проспекте.