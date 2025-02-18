Крымчанин арестован за пособничество в убийстве четырех человек

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
Группа организованных преступников напала на 25-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга в селе Червоное 18 декабря 1993 года. Мужчина был избит, задушен, и его тело было перевезено на территорию села Тимошенко в Красногвардейском районе и спрятано в колодце. У него было похищено 12 тысяч долларов США. 23 мая 1994 года в промзоне города Саки подельники расстреляли другого предпринимателя и двух его приближенных.
Четверо исполнителей были наказаны за совершенные преступления: двое из них были приговорены к высшей мере наказания, еще двое — к 11 и 10 годам лишения свободы. Один из членов группировки в 1994 году избежал наказания и долгое время скрывался.
Следователи и сотрудники прокуратуры расследовали вновь уголовное дело и нашли последнего члена ОПГ.
Для совершения убийств мужчина заранее приобрел огнестрельное оружие, передал его исполнителям, подготовил две лопаты, топор и канистру с бензином для уничтожения улик. В настоящее время все обстоятельства преступлений тщательно изучены и восстановлены следствием.
55-летнему жителю Сакского района предъявлено обвинение в пособничество совершении убийств четырех лиц организованной группой из корыстных побуждений, совершенных в 1993 и 1994 годах. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее «МК в Крыму» писал, что в Крыму мужчина пойдет под суд за покушение убийство. Житель региона сначала избил своего знакомого, а через несколько дней ударил ножом в голову и левое предплечье. Благодаря помощи медикам, потерпевшего удалось спасти.