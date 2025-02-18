Крымчанин арестован за пособничество в убийстве четырех человек

Группа организованных преступников напала на 25-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга в селе Червоное 18 декабря 1993 года. Мужчина был избит, задушен, и его тело было перевезено на территорию села Тимошенко в Красногвардейском районе и спрятано в колодце. У него было похищено 12 тысяч долларов США. 23 мая 1994 года в промзоне города Саки подельники расстреляли другого предпринимателя и двух его приближенных.