Водитель погиб в жестком лобовом ДТП Renault и Suzuki в Новополоцке

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось 18 февраля примерно в 06.50. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Renault Meganе, двигаясь по автодороге «Новополоцк-завод Полимир», не справился с управлением. Из-за этого авто вынесло на полосу встречного движение, где произошло столкновение с Suzuki. За рулем указанной машины был водитель 1965 года рождения.