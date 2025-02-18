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Водитель погиб в жестком лобовом ДТП Renault и Suzuki в Новополоцке

Лобовое ДТП с участием двух автомобилей случилось в Новополоцке.

Источник: Комсомольская правда

Водитель погиб в жестком лобовом ДТП Renault и Suzuki в Новополоцке. Подробности озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось 18 февраля примерно в 06.50. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Renault Meganе, двигаясь по автодороге «Новополоцк-завод Полимир», не справился с управлением. Из-за этого авто вынесло на полосу встречного движение, где произошло столкновение с Suzuki. За рулем указанной машины был водитель 1965 года рождения.

«От полученных телесных повреждений водитель Renault скончался на месте аварии», — сообщили в ГАИ.

Тем временем четыре автомобиля столкнулись из-за упавших бетонных плит на МКАД в Минске.

Ранее ГАИ Минска ответила на то, что жители бронируют места на парковке ведрами.

Кстати, ГАИ объяснила установку знака-гибрида на парковках Минска.