В Ленинградской области в лесу найдена убитая женщина

Выяснилось, что к преступлению мог быть причастен соотечественник девушки, который как раз после ее исчезновения уехал к себе на родину. Там его и задержали местные правоохранители. Он признался, что 2 февраля в Санкт-Петербурге убил знакомую, а потом вывез тело в лес.