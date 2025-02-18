В Воронеже водитель «ГАЗели» врезался в электрический столб и погиб

— Всего 17 февраля в Воронежской области случилось 111 ДТП. Из них 84 — в Воронеже, 25 — на дорогах в районах и 2 — на федеральных трассах. В пяти авариях один человек погиб, пять получили травмы, — сообщили в региональном ГУ МВД.