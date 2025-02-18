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В Воронеже водитель «ГАЗели» врезался в электрический столб и погиб

В микрорайоне Машмет на улице Новосибирской ночью 17 февраля шофер «ГАЗели» влетел в столб и умер до приезда скорой.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

Смертельная авария случилась ночью в понедельник, 17 февраля, в микрорайоне Машмет. На улице Новосибирской возле дома № 82/А/2 48-летний житель Репьевского района, руливший «ГАЗелью», ехал со стороны Ростовской в направлении Лебедева. Он по непонятным причинам потерял контроль над машиной. После этого «ГАЗель» вылетела на обочину и врезалась в электрический столб.

Удар был страшной силы. Водитель получил тяжелейшие травмы. К моменту приезда скорой он уже был мертв.

— Всего 17 февраля в Воронежской области случилось 111 ДТП. Из них 84 — в Воронеже, 25 — на дорогах в районах и 2 — на федеральных трассах. В пяти авариях один человек погиб, пять получили травмы, — сообщили в региональном ГУ МВД.