Скандал в хокимияте: сотрудник администрации Мирабадского района напал на председателя ТЧСЖ

«Я всегда все вопросы решала путем переговоров, но в данной ситуации моему возмущению нет предела. Я выбита из колеи данным скандалом […] От его грубых действий у меня болит все тело, голова, я практически потеряла работоспособность. Как можно поднять руку на женщину, человеку государственного ранга, считаю, что ему не место в госструктуре, тем более работающей с населением», — отметила пострадавшая.