Скандал в хокимияте: сотрудник администрации Мирабадского района напал на председателя ТЧСЖ

Что произошло?
Председательница ТЧСЖ З. Толипова рассказала, что ее в устной форме без объяснений вызвали в хокимият. Начальник отдела жилищно-коммунального обслуживания Отабек Атоев сообщил, что на нее поступила жалоба от жителя, однако отказался предоставить текст заявления, сказав, что отправит все через телефон. Вместо этого он начал говорить об оптимизации, которая, по словам Толиповой, фактически означала перевод в управляющую компанию (УК).
Далее чиновник задал вопрос о наличии диспетчерской службы, на что Толипова объяснила, что она лично круглосуточно принимает заявки от жильцов, а также продемонстрировала Telegram-канал, где обсуждаются проблемы дома. Когда женщина попыталась показать видео, подтверждающее нарушения со стороны жалобщика, Атоев начал грубо ей указывать, чтобы она отошла от его стола и села на место.
Толипова, возмущенная таким отношением, покинула кабинет чиновника и вышла в прямой эфир в коридоре хокимията, чтобы оповестить жильцов о происходящем. Однако спустя несколько секунд Атоев выбежал из кабинета, выхватил у нее телефон и начал применять силу (видео 1 и 2).
«Он повалил меня на стол, разорвал кофту и поцарапал руки».
По словам пострадавшей, чиновник накинулся на нее, применил силу и повалил на стол, разорвав одежду. На крики прибежали другие сотрудники хокимията, которые с трудом оттащили Атоева от женщины.
«Я всегда все вопросы решала путем переговоров, но в данной ситуации моему возмущению нет предела. Я выбита из колеи данным скандалом […] От его грубых действий у меня болит все тело, голова, я практически потеряла работоспособность. Как можно поднять руку на женщину, человеку государственного ранга, считаю, что ему не место в госструктуре, тем более работающей с населением», — отметила пострадавшая.
Судя по всему, чиновнику не понравилось, что женщина попыталась выйти в эфир и рассказать о ситуации. На одном из видео, снятом пострадавшей, слышно, как кто-то объясняет Атоеву, что, согласно законодательству, граждане имеют право снимать госслужащих во время исполнения ими служебных полномочий. Однако он в ответ заявляет, что это неверная информация (видео 4 и 5).
Хокимият замалчивает инцидент?
После того как история разлетелась по соцсетям, хокимият Мирабадского района выпустил официальное заявление, в котором не упомянуто ни слова о нападении. В тексте говорится лишь о «словесном споре» между чиновником и председателем ТЧСЖ из-за диспетчерской службы.
«В настоящее время с О. Атоевым и З. Толиповой проведена беседа в установленном порядке, при участии соответствующих должностных лиц», — вот и все на что сподобился хокимият.
Почему это недопустимо?
Этот случай — очередной тревожный сигнал о том, как государственные служащие в Узбекистане позволяют себе вести себя с гражданами. Госслужащие — это не «господа», а люди, работающие на благо граждан. Если они позволяют себе хамство и силовые методы, значит, они не должны занимать государственные посты.
Любой чиновник — это лицо государственной власти. Разве такую власть мы хотим видеть в Узбекистане? Если человек не способен общаться уважительно, решать вопросы цивилизованно и соблюдать закон, то ему не место на государственной службе.