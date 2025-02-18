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В Омской области в ДТП на трассе Тюмень — Омск погиб человек

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник: ГУ МВД

Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП на трассе Тюмень — Омск в районе 507-го километра.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Colt, мужчина 1982 года рождения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗелью» под управлением водителя 1983 года рождения.

В результате аварии пассажир легкового автомобиля скончался на месте до приезда медиков. Его личность устанавливается. Водитель второй машины получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Все обстоятельства аварии выясняются.