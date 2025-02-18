В Омской области в ДТП на трассе Тюмень — Омск погиб человек

Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП на трассе Тюмень — Омск в районе 507-го километра.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Colt, мужчина 1982 года рождения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗелью» под управлением водителя 1983 года рождения.
В результате аварии пассажир легкового автомобиля скончался на месте до приезда медиков. Его личность устанавливается. Водитель второй машины получил травмы, ему оказана медицинская помощь.
Все обстоятельства аварии выясняются.