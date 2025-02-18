Житель Заполярья получил 13 лет колонии за госизмену

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Житель Заполярья, пренебрегший предупреждением ФСБ, признан виновным в совершении государственной измены и осужден на 13 лет, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«Вступил в законную силу приговор Мурманского областного суда в отношении гражданина России Константинова Артема Юрьевича, 2000 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима», — говорится в сообщении.
Установлено, что Константинов по Telegram инициативно установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования и выразил согласие на вступление в него для последующего участия в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ.
«В 2022 году Константинову УФСБ России по Мурманской области объявлялось официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России», — рассказали в ведомстве.
Но, как отмечается, несмотря на принятые меры профилактики, были подтверждены контакты Константинова «с представителем иностранной спецслужбы и выполнение им заданий иностранной стороны», после чего возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (госизмена).