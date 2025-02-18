Житель Заполярья получил 13 лет колонии за госизмену

«Вступил в законную силу приговор Мурманского областного суда в отношении гражданина России Константинова Артема Юрьевича, 2000 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима», — говорится в сообщении.