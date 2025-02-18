Две минчанки отменили кредиты в банке на 100 000 рублей, поговорив с мошенниками. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Вовремя одумались!» Минчанки поняли, что ведут разговор с аферистами, и отменили заявки на кредиты", — сказано в сообщении.
Говорится, что в Московское РУВД обратились две жительницы района, получившие похожие звонки от телефонных мошенников. Так, первый звонок был на домашний телефон. Неизвестные представились сотрудниками коммунальной сферы и потребовали у женщин назвать личные данные для оформления заявки на выполнение услуги.
После этого разговор прервался и новый звонок был уже через мессенджер. Жительницам Минска сказали, что они общались с аферистами, которые успели оформить на них примерно десять кредитов. Чтобы помочь «правоохранителям» задержать мошенников, женщин попросили взять в банках кредиты на аналогичные суммы, а затем перевести их на специальный счет.
«Минчанки согласились и направились в кассу банка, где запросили займы на общую сумму около 100 тысяч рублей», — отметили в милиции.
И добавили, что уже тем же вечером женщины осознали, что общались с мошенниками. На следующий день минчанки отменили заявки на кредиты и пошли в милицию. Заведены уголовные дела.
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