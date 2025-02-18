Две минчанки отменили кредиты в банке на 100 000 рублей, поговорив с мошенниками

После этого разговор прервался и новый звонок был уже через мессенджер. Жительницам Минска сказали, что они общались с аферистами, которые успели оформить на них примерно десять кредитов. Чтобы помочь «правоохранителям» задержать мошенников, женщин попросили взять в банках кредиты на аналогичные суммы, а затем перевести их на специальный счет.