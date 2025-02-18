В Новосибирске начальника колонии судят за взятки от осуждённого насильника

Бывший начальник новосибирской ИК-3 предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. По версии следствия, экс-чиновник получил от осуждённого за изнасилование преступника 122 тысячи рублей и подарки за покровительство. Об этом сообщили в телеграм-канале «Экстренный НСК».
Взамен он предоставлял осуждённому длительные свидания и даже внеочередные встречи, позволял ходить по территории колонии без конвоя, использовать мобильный телефон и наличные деньги. Деньги и подарки передавались через старшего опера, который тоже будет судим.
Тюремщик признал свою вину и пообещал дать показания после изучения материалов дела.