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В Новосибирске начальника колонии судят за взятки от осуждённого насильника

Тюремщик признал свою вину и пообещал дать показания после изучения материалов дела.

Бывший начальник новосибирской ИК-3 предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. По версии следствия, экс-чиновник получил от осуждённого за изнасилование преступника 122 тысячи рублей и подарки за покровительство. Об этом сообщили в телеграм-канале «Экстренный НСК».

Взамен он предоставлял осуждённому длительные свидания и даже внеочередные встречи, позволял ходить по территории колонии без конвоя, использовать мобильный телефон и наличные деньги. Деньги и подарки передавались через старшего опера, который тоже будет судим.

Тюремщик признал свою вину и пообещал дать показания после изучения материалов дела.