В Новосибирске начальника колонии судят за взятки от осуждённого насильника

Бывший начальник новосибирской ИК-3 предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. По версии следствия, экс-чиновник получил от осуждённого за изнасилование преступника 122 тысячи рублей и подарки за покровительство. Об этом сообщили в телеграм-канале «Экстренный НСК».