Женщина утонула во время прогулки с собаками под Воронежем

По информации спасателей, свидетели видели, как она гуляла с собаками, и один из ее питомцев вышел на лед и провалился под лед. Женщина бросила ему на помощь и сама провалилась в воду. К сожалению, звонок спасателям поступил слишком поздно, когда они прибыли на место — женщина уже утонула.