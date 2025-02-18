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Женщина утонула во время прогулки с собаками под Воронежем

В реке Усманка утонула женщина, которая пыталась спасти свою собаку.

По информации спасателей, свидетели видели, как она гуляла с собаками, и один из ее питомцев вышел на лед и провалился под лед. Женщина бросила ему на помощь и сама провалилась в воду. К сожалению, звонок спасателям поступил слишком поздно, когда они прибыли на место — женщина уже утонула.

Спасатели напомнили жителям Воронежской области о необходимости соблюдать осторожность во время прогулок вблизи водоемов. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно сообщать в экстренные службы.