В Новосибирске возбудили уголовное дело о похищении ребёнка отцом

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения ребёнка его же отцом. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
По данным ведомства, днём 16 февраля на одной из улиц в Центральном районе 40-летний мужчина в присутствии своей бывшей жены похитил их 6-летнего сына. Совместно с неустановленными лицами мужчина посадил ребёнка в автомобиль и увёз его в неизвестном направлении.
«В настоящее время проведён осмотр близлежащей к дому территории, места проживания отца, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер наблюдения. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в пресс-службе СКР.
В свою очередь, в областном управлении МВД сообщили, что вышеуказанный мужчина объявлен в розыск.
Тем временем телеграм-канал Mash Siberia опубликовал видеообращение отца ребёнка Олега Карпова, в котором он заявил, что не похищал сына, а находится с ним на законных основаниях, и попросил правоохранительные органы не поддаваться на провокации со стороны его бывшей супруги.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске по подозрению в похищении и вымогательстве задержаны 4 человека.