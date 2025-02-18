В Новосибирске возбудили уголовное дело о похищении ребёнка отцом

По данным ведомства, днём 16 февраля на одной из улиц в Центральном районе 40-летний мужчина в присутствии своей бывшей жены похитил их 6-летнего сына. Совместно с неустановленными лицами мужчина посадил ребёнка в автомобиль и увёз его в неизвестном направлении.