В Новосибирске скончался начальник вагонного депо на рабочем месте

12 февраля 2025 года в Новосибирске произошел трагический случай: на своем рабочем месте скончался начальник вагонного депо. В данный момент создана специальная комиссия для расследования причин произошедшего.
Инцидент был зафиксирован в одном из депо города, однако подробности случившегося пока не раскрываются. В рамках расследования комиссия будет тщательно проверять все обстоятельства происшествия, включая условия труда в депо, а также проводиться опрос сотрудников.
По информации Государственной инспекции труда по Новосибирской области, специалисты проведут комплексную проверку, в том числе опросят коллег погибшего и изучат документацию, касающуюся его работы. В ходе расследования будет определено, есть ли нарушения трудового законодательства, которые могли повлиять на здоровье сотрудника.
Госинспекция труда также отметила, что в случае выявления несоответствий или нарушений, ответственные лица могут быть привлечены к административной ответственности. Результаты расследования будут озвучены после завершения всех проверок и изучения собранных материалов.