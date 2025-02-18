Под Красноярском школьники ежедневно издеваются над сверстником

В поселке Зыково Березовского района школьники кошмарят пятиклассника. Как пишет директор «Межрегионального центра по делам детей» Павел Пугачев в своих социальных сетях, у жертвы буллинга, как считают родители учеников, есть «особенности психического развития».
«Администрация и педагоги школы мер, направленных на сопровождение ребенка, не предпринимают. Однако и мать ребенка тоже не признает проблему, обвиняя одноклассников своего сына», — добавил общественник.
В краевом МВД уточнили, что зарегистрировали эту информацию в установленном порядке. Предварительно, дети обучаются вместе с первого класса. На учете они не состоят.
Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причину конфликта в учебном заведении. К работе подключен школьный психолог, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Сотрудники регионального Следственного комитета также проводят проверку сообщений о противоправных действиях школьников. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже затребовал доклад о ходе и ее результатах.