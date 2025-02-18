Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском школьники ежедневно издеваются над сверстником

Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между школьниками в селе Зыково.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Зыково Березовского района школьники кошмарят пятиклассника. Как пишет директор «Межрегионального центра по делам детей» Павел Пугачев в своих социальных сетях, у жертвы буллинга, как считают родители учеников, есть «особенности психического развития».

«Администрация и педагоги школы мер, направленных на сопровождение ребенка, не предпринимают. Однако и мать ребенка тоже не признает проблему, обвиняя одноклассников своего сына», — добавил общественник.

В краевом МВД уточнили, что зарегистрировали эту информацию в установленном порядке. Предварительно, дети обучаются вместе с первого класса. На учете они не состоят.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причину конфликта в учебном заведении. К работе подключен школьный психолог, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Сотрудники регионального Следственного комитета также проводят проверку сообщений о противоправных действиях школьников. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже затребовал доклад о ходе и ее результатах.