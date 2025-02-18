Мать вместе с 4-летним ребенком пропала в Омской области

В Омской области волонтеры ищут 35-летнюю Ольгу и 4-летнего Данила Науменко. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ДоброСпасОмск».
Семья перестала выходить на связь в минувший понедельник, 17 февраля. В тот день мать с сыном вышли из дома на улице Пушкина в рабочем поселке Любинский и пропали.
Приметы Ольги: на вид 35 лет, рост 165−170 сантиметров, телосложение плотное, темно-русые волосы, карие глаза.
В день пропажи была одета в зимнюю синюю куртку, черные зимние ботинки.
Приметы Данила: на вид 4 года, рост 60−65 сантиметров, телосложение среднее, светло-русые короткие волосы, карие глаза.
Мальчик был одет в черную куртку с желтыми вставками, черные зимние штаны, черные ботинки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят обращаться по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 102 (02).