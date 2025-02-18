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В Свердловской области за три дня в пожарах погибли пять человек

За три дня сотрудники МЧС Свердловской области потушили 48 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за трое суток с 15 по 17 февраля произошло 48 пожаров. В некоторых из этих ЧП погибли люди.

— За последние три дня в Свердловской области из-за пожаров погибли пять человек, — передает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Так, 15 февраля в Свердловской области случилось 17 инцидентов, в которых погибли три человека. Один труп сотрудники МЧС нашли во время тушения частного дома в деревне Гусева на улице Гоголя, а еще два тела — на пожаре в частном двухквартирном доме на улице Уральской в поселке Половинный.

16 февраля в регионе случилось 15 пожаров. Смертельное ЧП случилось в поселке Сарга на улице Пушкина, где на 45 квадратных метрах горел частный дом. Один человек погиб и еще один — пострадал.

17 февраля произошло 16 пожаров. Человек умер в ходе пожара в Екатеринбурге на улице Илимской. Возгорание в частном жилом доме, которое распространилось на 20 квадратных метров, случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

Сотрудники МЧС напоминают о правилах пожарной безопасности. Жителям региона советуют не оставлять без присмотра включенные электроприборы, проверять проводку, не перегружать розетки, избегать курения в помещении.

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