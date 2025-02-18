В Свердловской области за три дня в пожарах погибли пять человек

Так, 15 февраля в Свердловской области случилось 17 инцидентов, в которых погибли три человека. Один труп сотрудники МЧС нашли во время тушения частного дома в деревне Гусева на улице Гоголя, а еще два тела — на пожаре в частном двухквартирном доме на улице Уральской в поселке Половинный.