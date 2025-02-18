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Жителя Кубани осудили за призывы к экстремизму

Суд назначил год лишения свободы жителю Северского района за призывы к экстремизму.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Кубани осудили за призывы к экстремизму. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Приговор огласили жителю Северского района. Известно, что подсудимый был приверженцем националистической идеологии. Мужчина прокомментировал пост в открытой группе в социальной сети «ВКонтакте». Подсудимый призывал к насильственным действиям в отношении группы лиц, которые не относятся к русской национальности.

В суде мужчина полностью признал вину.

«Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год. В течение этого времени осужденный своим поведением должен доказать исправление», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.