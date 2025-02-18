Жителя Кубани осудили за призывы к экстремизму

Приговор огласили жителю Северского района. Известно, что подсудимый был приверженцем националистической идеологии. Мужчина прокомментировал пост в открытой группе в социальной сети «ВКонтакте». Подсудимый призывал к насильственным действиям в отношении группы лиц, которые не относятся к русской национальности.