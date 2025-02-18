Полиция проверяет возможный факт нападения на ребенка в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники полиции проверяют информацию о возможном нападении на ребенка. В социальных сетях рассказали, что неизвестный мужчина на улице Лермонтова пытался применить силу к несовершеннолетнему. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пост о случившемся появился в соцсетях и вызвал тревогу у жителей. Очевидцы рассказали, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к школьнику.
«По данному факту сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Хабаровску проводится проверка. По ее окончанию будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказал «КП» — Хабаровск старший специалист группы по связям со СМИ УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.
Мужчина не успел довести задуманное до конца — случайный прохожий его спугнул, и ребенок убежал.