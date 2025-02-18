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Полиция проверяет возможный факт нападения на ребенка в Хабаровске

Мужчина пытался применить физическую силу к несовершеннолетнему.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сотрудники полиции проверяют информацию о возможном нападении на ребенка. В социальных сетях рассказали, что неизвестный мужчина на улице Лермонтова пытался применить силу к несовершеннолетнему. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пост о случившемся появился в соцсетях и вызвал тревогу у жителей. Очевидцы рассказали, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к школьнику.

«По данному факту сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Хабаровску проводится проверка. По ее окончанию будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказал «КП» — Хабаровск старший специалист группы по связям со СМИ УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.

Мужчина не успел довести задуманное до конца — случайный прохожий его спугнул, и ребенок убежал.