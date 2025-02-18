Полиция проверяет возможный факт нападения на ребенка в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники полиции проверяют информацию о возможном нападении на ребенка. В социальных сетях рассказали, что неизвестный мужчина на улице Лермонтова пытался применить силу к несовершеннолетнему. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Пост о случившемся появился в соцсетях и вызвал тревогу у жителей. Очевидцы рассказали, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к школьнику.