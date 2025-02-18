70 человек эвакуировали из высотки в Ростове-на-Дону во время пожара

Утром 18 февраля в многоэтажке на улице Художественной в Ростове-на-Дону произошел пожар. Эвакуировали 70 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Вызов на место происшествия поступил в 9:35, открытое горение потушили в 10:03. Полной ликвидации пожара пока не объявляли. На месте задействовали 16 человек и 4 единицы техники, — прокомментировали в МЧС.
Площадь возгорания составила 25 кв. метров. Пострадавших нет.
Напомним, за минувшую неделю на Дону зарегистрировали больше 40 пожаров.