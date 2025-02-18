В Омской области пропали мама с четырёхлетним ребёнком

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках мамы с ребёнком — Науменко Ольги 1990 года рождения и Науменко Данила 2021 года рождения. В понедельник, 17 февраля, они вышли из дома и до сих пор не вернулись. Проживают пропавшие на улице Пушкина в посёлке Любинском.