В Омской области пропали мама с четырёхлетним ребёнком

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках мамы с ребёнком — Науменко Ольги 1990 года рождения и Науменко Данила 2021 года рождения. В понедельник, 17 февраля, они вышли из дома и до сих пор не вернулись. Проживают пропавшие на улице Пушкина в посёлке Любинском.
Приметы Ольги: на вид 35 лет, рост составляет 165−170 сантиметров, плотного телосложения, тёмно-русые волосы и карие глаза. Была одета в синюю зимнюю куртку и чёрные зимние ботинки.
Приметы Данила: на вид четыре года, рост составляет 60−65 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы, карие глаза. Был одет в чёрную куртку с жёлтыми вставками, зимние чёрные штаны и такого же цвета ботинки.
Волонтёры отмечают, что для поисков омичей требуется помощь добровольцев. Тех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят сообщить об этом по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102).