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Автобус с гражданами Молдовы столкнулся с автомобилем в Румынии: Есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие, произошло на трассе DN 24 между городами Скулень и Яссы.

Источник: Комсомольская правда

В Румынии загорелся микроавтобус, в котором находились граждане Молдовы передает unimedia.info.

"Министерство иностранных дел подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе DN 24 между городами Скулень и Яссы.

Столкновение микроавтобуса, зарегистрированного в Республике Молдова, с автомобилем из Румынии произошло примерно в 9:30 утра, 17 февраля недалеко от городов Вултури и Попричани. В микроавтобусе находились шесть граждан Молдовы.

Микроавтобус загорелся, пассажиров эвакуировали. Два человека получили легкие травмы, одному оказали помощь на месте, еще один человек был доставлен в больницу скорой помощи в Яссах.

Румынская полиция расследует причины происшествия, а Генеральное консульство (ГГ) в Яссах находится в контакте с больницей, пострадавшими и местными властями, оказывая всю необходимую помощь гражданам Молдовы, пострадавшим в результате инцидента.