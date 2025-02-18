Автобус с гражданами Молдовы столкнулся с автомобилем в Румынии: Есть пострадавшие

В Румынии загорелся микроавтобус, в котором находились граждане Молдовы передает unimedia.info.
"Министерство иностранных дел подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе DN 24 между городами Скулень и Яссы.
Столкновение микроавтобуса, зарегистрированного в Республике Молдова, с автомобилем из Румынии произошло примерно в 9:30 утра, 17 февраля недалеко от городов Вултури и Попричани. В микроавтобусе находились шесть граждан Молдовы.
Микроавтобус загорелся, пассажиров эвакуировали. Два человека получили легкие травмы, одному оказали помощь на месте, еще один человек был доставлен в больницу скорой помощи в Яссах.
Румынская полиция расследует причины происшествия, а Генеральное консульство (ГГ) в Яссах находится в контакте с больницей, пострадавшими и местными властями, оказывая всю необходимую помощь гражданам Молдовы, пострадавшим в результате инцидента.