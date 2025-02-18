Автобус с гражданами Молдовы столкнулся с автомобилем в Румынии: Есть пострадавшие

Столкновение микроавтобуса, зарегистрированного в Республике Молдова, с автомобилем из Румынии произошло примерно в 9:30 утра, 17 февраля недалеко от городов Вултури и Попричани. В микроавтобусе находились шесть граждан Молдовы.