Трагедия на руднике «Жомарт»: опубликован список погибших шахтёров

Несмотря на усилия спасателей, всех горняков нашли погибшими. Самому молодому из них было 27 лет.
Список погибших шахтёров:
— Акшалов Кайрат Аманбекович (50 лет) — машинист насосных установок.
— Жакубаев Ардак Боранбаевич (27 лет) — мастер горный подземного участка.
— Жумадуллаев Бакытбек Нышанович (50 лет) — подземный горнорабочий.
— Кенжебеков Орынбек Әмірханұлы (34 года) — машинист погрузочно-доставочной машины.
— Молдабеков Галимжан Есенбекович (47 лет) — помощник бурильщика шпуров.
— Нурулдаев Олжас Жагалбаевич (46 лет) — энергетик подземного участка.
— Рожков Константин Владимирович (33 года) — электрослесарь-монтажник подземного горно-проходческого оборудования.
После ЧП на место происшествия прибыли спасатели, медики и психологи. Однако обрыв кабелей сделал невозможной связь с горняками. Спасательная операция длилась всю ночь. К утру тела всех семи шахтёров были найдены.
По поручению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова создана специальная комиссия по расследованию причин трагедии и оказанию помощи пострадавшим. Руководителем назначен заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, который выехал на место ЧС для координации действий.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек.