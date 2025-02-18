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Трагедия на руднике «Жомарт»: опубликован список погибших шахтёров

17 февраля на руднике «Жомарт» в области Улытау произошло обрушение горной массы, в результате которого семь шахтёров оказались под завалом, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Несмотря на усилия спасателей, всех горняков нашли погибшими. Самому молодому из них было 27 лет.

Список погибших шахтёров:

— Акшалов Кайрат Аманбекович (50 лет) — машинист насосных установок.

— Жакубаев Ардак Боранбаевич (27 лет) — мастер горный подземного участка.

— Жумадуллаев Бакытбек Нышанович (50 лет) — подземный горнорабочий.

— Кенжебеков Орынбек Әмірханұлы (34 года) — машинист погрузочно-доставочной машины.

— Молдабеков Галимжан Есенбекович (47 лет) — помощник бурильщика шпуров.

— Нурулдаев Олжас Жагалбаевич (46 лет) — энергетик подземного участка.

— Рожков Константин Владимирович (33 года) — электрослесарь-монтажник подземного горно-проходческого оборудования.

После ЧП на место происшествия прибыли спасатели, медики и психологи. Однако обрыв кабелей сделал невозможной связь с горняками. Спасательная операция длилась всю ночь. К утру тела всех семи шахтёров были найдены.

По поручению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова создана специальная комиссия по расследованию причин трагедии и оказанию помощи пострадавшим. Руководителем назначен заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, который выехал на место ЧС для координации действий.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек.