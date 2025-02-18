Отец пермячки Шатовой считает, что её довели до убийства 9-летнего сына

Отец пермячки Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве 9-летнего сына, считает, что женщину довели до преступления.
Об этом мужчина рассказал журналистам в коридоре здания суда 18 февраля. Как сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru, во время перерыва отец Шатовой вышел к СМИ и рассказал, что, по его мнению, финансовые проблемы, которые толкнули женщину на убийство, произошли из-за бывшего супруга.
По словам пермяка, многомиллионные долги, которые возникли у обвиняемой, образовались из-за её бывшего мужа и делового партнёра, которые «кинули» женщину на деньги. Отец Шатовой рассказал, что к моменту её развода супруг два года нигде не работал, а позже получал от пермячки около 70 тысяч рублей ежемесячно. Эти деньги она платила за то, чтобы мужчина посидел с ребёнком.
«Следователи же прекрасно понимают, что её довели до такого состояния», — цитирует слова Валерия Шатова корреспондент perm.aif.ru.
Напомним, пермячку Ирину Шатову обвиняют в убийстве собственного девятилетнего сына. Тело мальчика было найдено в июле 2024 года в чемодане возле мусорных контейнеров. Позже следователи выяснили, что его оставила на площадке мать убитого. Следствие установило, что женщина задушила мальчика и нанесла ему не менее 36 ударов ножом. 18 февраля рассмотрение уголовного дела в отношении женщины началось в Пермском краевом суде.