Отец пермячки Шатовой считает, что её довели до убийства 9-летнего сына

По словам пермяка, многомиллионные долги, которые возникли у обвиняемой, образовались из-за её бывшего мужа и делового партнёра, которые «кинули» женщину на деньги. Отец Шатовой рассказал, что к моменту её развода супруг два года нигде не работал, а позже получал от пермячки около 70 тысяч рублей ежемесячно. Эти деньги она платила за то, чтобы мужчина посидел с ребёнком.