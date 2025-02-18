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Уфимцу грозит срок за сбыт наркотиков и отмывание денег через криптовалюту

Уфимцу грозит срок за сбыт наркотиков и отмывание денег через криптовалюту, сообщают в Прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, с января по август 2024 года мужчина работал курьером интернет-магазина по продаже наркотических средств. Он забрал оптовую партию запрещенных веществ из тайника в лесу около с. Русский Юрмаш Уфимского района для дальнейшего распространения в Уфе и Благовещенском районе.

За оборудование закладок обвиняемый получил более 100 тыс. руб. в криптовалюте, которую затем конвертировал и перевел на свои банковские счета.

Мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено в Благовещенский районный суд для рассмотрения по существу.