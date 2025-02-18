Уфимцу грозит срок за сбыт наркотиков и отмывание денег через криптовалюту

По версии следствия, с января по август 2024 года мужчина работал курьером интернет-магазина по продаже наркотических средств. Он забрал оптовую партию запрещенных веществ из тайника в лесу около с. Русский Юрмаш Уфимского района для дальнейшего распространения в Уфе и Благовещенском районе.