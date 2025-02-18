В Пермском крае на производстве, где погибли шахтеры, проводят проверку

Напомним, утром 13 февраля в руднике СКРУ-3 «Уралкалия» двое крепильщиков проводили работы по осмотру ствола калийной шахты. В 10 часов от крепи отслоился нарост соли и обрушился вниз. Оба работника оказались под завалами и получили смертельные травмы.