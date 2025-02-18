В Пермском крае на производстве, где погибли шахтеры, проводят проверку

В ПАО «Уралкалий» организовали проверку после трагедии с гибелью двух работников предприятия. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.
Сотрудники Госинспекции проводят внеплановую проверку, причиной которой послужил смертельный несчастный случай с двумя работниками на руднике СКРУ-3.
«Инспекция труда даст оценку организации системы управления охраны труда, включая оценку профессиональных рисков совместно со службами охраны труда и промышленной безопасности ПАО “Уралкалий”», — уточняют в ведомстве.
Руководитель Государственной инспекцией труда в Пермском крае Олег Украинский добавил, что лично контролирует ход и результаты расследования.
Напомним, утром 13 февраля в руднике СКРУ-3 «Уралкалия» двое крепильщиков проводили работы по осмотру ствола калийной шахты. В 10 часов от крепи отслоился нарост соли и обрушился вниз. Оба работника оказались под завалами и получили смертельные травмы.