В Турции аэропорт приостановил работу из-за светящегося НЛО

Инцидент произошел вчера, 17 февраля. Около 22:00 по местному времени (совпадает с мск) пилоты увидели в аэропорту светящийся неопознанный объект на высоте около 10 тыс. футов (более 3 тыс. м) и доложили об этом диспетчерской вышке. Объект не был виден на радарах, и самолетам запретили совершать посадку в аэропорту и вылетать из него.