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В Анапе на стройплощадке экскаватором достали 36 боеприпасов времен войны

Взрывотехники вывезли и уничтожили 36 боеприпасов времен войны, найденных в Анапе.

Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Анапе уничтожили 36 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Все произошло на строительной площадке в селе Супсех. Рабочие, подняв ковшом экскаватора землю, заметили подозрительные предметы. Находка напоминала боеприпасы. О находке мужчины сообщили правоохранителям.

«Прибывшая группа разминирования ОМОН “Пластун” обследовала территорию, всего на месте обнаружено 29 артиллерийских снарядов калибра 76 мм и семь 14,5 мм пулеметных патронов», — сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Взрывотехники вывезли найденные снаряды в безопасное место и уничтожили.