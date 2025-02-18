В Анапе на стройплощадке экскаватором достали 36 боеприпасов времен войны

В Анапе уничтожили 36 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Все произошло на строительной площадке в селе Супсех. Рабочие, подняв ковшом экскаватора землю, заметили подозрительные предметы. Находка напоминала боеприпасы. О находке мужчины сообщили правоохранителям.
«Прибывшая группа разминирования ОМОН “Пластун” обследовала территорию, всего на месте обнаружено 29 артиллерийских снарядов калибра 76 мм и семь 14,5 мм пулеметных патронов», — сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Взрывотехники вывезли найденные снаряды в безопасное место и уничтожили.