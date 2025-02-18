Пятиклассник лицея поджёг школьный туалет в Перми

Речь идёт о происшествии, которое случилось в феврале 2025 года. В телеграм-канале «ЧП Пермь» было опубликовано сообщение о возгорании, которое случилось в лицее № 8. Автор публикации рассказывал, что один из учеников устроил пожар в школьном туалете.