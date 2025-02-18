Пятиклассник лицея поджёг школьный туалет в Перми

Ученик пятого класса лицея № 8 поджёг школьный туалет в Перми, сообщили perm.aif.ru в администрации города.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в феврале 2025 года. В телеграм-канале «ЧП Пермь» было опубликовано сообщение о возгорании, которое случилось в лицее № 8. Автор публикации рассказывал, что один из учеников устроил пожар в школьном туалете.
«В 8 лицее мальчик поджёг кабинку в туалете на 2 этаже, было всё в дыму», — рассказывает телеграм-канал.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в департаменте образования Перми. В ведомстве рассказали подробности инцидента и сообщили, что пожар удалось ликвидировать педагогу.
«Ученик 5 класса в туалете бросил спичку в держатель для бумаги. Бумага загорелась, очаг возгорания сразу был ликвидирован учителем. В школу были вызваны родители ученика», — рассказали perm.aif.ru в администрации Перми.
Руководство учреждения провело профилактическую беседу с пятиклассником и его родителями. В лицее разобрали ситуацию, а представители ребёнка компенсировали ущерб от поджога.