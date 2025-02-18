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Жительница Волгоградской области ударила брата ножом в живот

В Быковском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, причинившей брату ножевое ранение.

Установлено, что 39-летняя жительница одного из поселков Быковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате бытового конфликта схватила со стола кухонный нож и нанесла брату удар в область брюшной полости.

После прибытия правоохранителей на место происшествия, злоумышленница созналась в своей вине. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

Как сообщает ГУ МВД по региону, возбуждено уголовное дело, а впоследствии предъявлено обвинение женщине по ч.2 ст. 111 УК РФ.

Уголовное дело после сбора доказательств было направлено в суд для рассмотрения.

Женщине за содеянное грозит до 10 лет лишения свободы.