Жительница Волгоградской области ударила брата ножом в живот

Установлено, что 39-летняя жительница одного из поселков Быковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате бытового конфликта схватила со стола кухонный нож и нанесла брату удар в область брюшной полости.
После прибытия правоохранителей на место происшествия, злоумышленница созналась в своей вине. Пострадавший мужчина был госпитализирован.
Как сообщает ГУ МВД по региону, возбуждено уголовное дело, а впоследствии предъявлено обвинение женщине по ч.2 ст. 111 УК РФ.
Уголовное дело после сбора доказательств было направлено в суд для рассмотрения.
Женщине за содеянное грозит до 10 лет лишения свободы.