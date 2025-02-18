В Армавире мать ударила ножом 5-летнего сына за плохое поведение

По данным правоохранителей, 15 февраля 27-летняя жительница Армавира вместе со своим 5-летним сыном находились дома. В какой-то момент фигурантка схватила нож и ударила им ребенка в область груди. Через два часа она вызвала скорую помощь, не сообщив медикам о своей причастности к произошедшему и выдав все за несчастный случай.



Сейчас пострадавший несовершеннолетний находится в больнице. Там ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.