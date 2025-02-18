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Сразу два футболиста из одной команды внезапно умерли в Верхней Пышме

Родные спортсменов ждут результатов экспертизы, чтобы понять причины смерти.

В свердловском городе Верхняя Пышма накануне скоропостижно скончались два футболиста одной команды. Информацию о смерти футболистов Яна и Данила подтвердили в официальной группе ФК «ПОЗ-Прогресс» во «ВКонтакте».

«Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет. Вы оставили свой след навсегда в Пышминском футболе», — говорится в сообщении.

Известно, что оба спортсмена умерли дома после тренировки. Они просто не проснулись, рассказали «АиФ-Урал» знакомы футболистов.

Сейчас родные ждут результатов медицинской экспертизы и готовятся к похоронам. Они пройдут 19 и 20 февраля.

несчастный случай