Сразу два футболиста из одной команды внезапно умерли в Верхней Пышме

В свердловском городе Верхняя Пышма накануне скоропостижно скончались два футболиста одной команды. Информацию о смерти футболистов Яна и Данила подтвердили в официальной группе ФК «ПОЗ-Прогресс» во «ВКонтакте».
«Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет. Вы оставили свой след навсегда в Пышминском футболе», — говорится в сообщении.
Известно, что оба спортсмена умерли дома после тренировки. Они просто не проснулись, рассказали «АиФ-Урал» знакомы футболистов.
Сейчас родные ждут результатов медицинской экспертизы и готовятся к похоронам. Они пройдут 19 и 20 февраля.