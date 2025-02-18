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В Ульяновской области два человека пострадали при взрыве газа

САМАРА, 18 фев — РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа и обрушения межквартирных перекрытий в жилом доме в Ульяновской области.

Источник: © РИА Новости

В региональном ГУМЧС России сообщили журналистам, что ведомство в 21.27 мск в понедельник получило данные о взрыве в жилом одноэтажном доме, разделенном на две квартиры. Инцидент произошел в поселке Чувашская Решетка в Барышском районе.

«Прокуратура Барышского района Ульяновской области в связи с доставлением в учреждение здравоохранения мужчины и женщины, пострадавших ночью 17 февраля в результате обрушения перекрытий двухквартирного дома в селе Чувашская Решетка, произошедшего, по предварительной информации, вследствие возгорания баллонного газа, проводит проверку», — говорится в сообщении прокуратуры Ульяновской области.

Надзорное ведомство проверяет исполнение жилищного законодательства и требований пожарной безопасности.