В Ульяновской области два человека пострадали при взрыве газа

В региональном ГУМЧС России сообщили журналистам, что ведомство в 21.27 мск в понедельник получило данные о взрыве в жилом одноэтажном доме, разделенном на две квартиры. Инцидент произошел в поселке Чувашская Решетка в Барышском районе.
«Прокуратура Барышского района Ульяновской области в связи с доставлением в учреждение здравоохранения мужчины и женщины, пострадавших ночью 17 февраля в результате обрушения перекрытий двухквартирного дома в селе Чувашская Решетка, произошедшего, по предварительной информации, вследствие возгорания баллонного газа, проводит проверку», — говорится в сообщении прокуратуры Ульяновской области.
Надзорное ведомство проверяет исполнение жилищного законодательства и требований пожарной безопасности.