«Критично воспринял отказ девушки и решил ее наказать». В Минске 15-летний подросток после отказа девушки попытался ее опорочить и попал в милицию

Сообщается, что в 2024 году случилась история с 15-летним подростком, решившим «наказать» свою знакомую, которая не ответила ему взаимностью. Говорится, что молодые люди познакомились в компании общих друзей, обменялись ник-неймами в социальных сетях, периодически переписывались. В какой-то момент подросток проявил симпатию к знакомой, предложив стать парой, но она отвергла его. Отказ несовершеннолетний воспринял критично и рассказал другу по переписке о своих переживаниях, который «предложил “действенное” лекарство от разбитого сердца — школьницу можно “сватнуть”.