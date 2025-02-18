«Критично воспринял отказ девушки и решил ее наказать». В Минске 15-летний подросток после отказа девушки попытался ее опорочить и попал в милицию

В Минске подросток попал в милицию после попытки опорочить отказавшую ему девушку. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщается, что в 2024 году случилась история с 15-летним подростком, решившим «наказать» свою знакомую, которая не ответила ему взаимностью. Говорится, что молодые люди познакомились в компании общих друзей, обменялись ник-неймами в социальных сетях, периодически переписывались. В какой-то момент подросток проявил симпатию к знакомой, предложив стать парой, но она отвергла его. Отказ несовершеннолетний воспринял критично и рассказал другу по переписке о своих переживаниях, который «предложил “действенное” лекарство от разбитого сердца — школьницу можно “сватнуть”.
В СК заметили, что для названного молодежного «пранка» нужно незначительное количество информации о девушке, а остальное сделают профессионалы, тем более что виртуальный знакомый знал, к кому можно обратиться. Подросток согласился на розыгрыш, оставив личные данные и номер телефона знакомой. Уже на следующий день девочке в мессенджере стал писать неизвестный пользователь с угрозами.
Неизвестный сообщил, что на девочку поступил заказ. В том случае, если она не выполнит определенные требования, то от ее имени будет произведена рассылка о минировании зданий, а также готовящихся терактах. Чтобы указанное предотвратить, школьница должна записать видеообращение с извинениями непристойного плана. Однако девочка решила проигнорировать сомнительную информацию.
«В это же время учебные заведения столицы и административные учреждения получили не менее 8 сообщений с требованиями собрать крупную сумму денег, а за неповиновение будет совершенно вооруженное нападение на работников и учащихся», — отметили в СК.
В ведомстве отметили, что подросток в качестве доказательства «успешно» выполненного заказа получил скриншоты от исполнителя и с радостью рассказал о своем поступке друзьям. Однако сотрудники милиции оперативно установили личность организатора рассылки ложных сообщений об опасности.
Несовершеннолетний на допросах признал свою вину и пояснил, что его очень задел отказ подруги. Он добавил, что прекрасно понимал, что совершает незаконные действия, однако подобным способом решил самоутвердиться перед сверстниками за причиненную обиду. Следователи квалифицировали действия подростка по части 4 статьи 16 Уголовного кодекса и части 2 статьи 340 УК — организация заведомо ложного сообщения об опасности о готовящемся взрыве и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Тем временем в Бобруйске подросток заплатил за рассылку информации об опасности: «Платил за ложные сообщения о минировании и захвате заложников».
Ранее две минчанки отменили кредиты в банке на 100 000 рублей, поговорив с мошенниками.
Кроме того, в Гродно 11-летний мальчик на тюбинге врезался в еще один тюбинг, спускаясь с горки: «Врачи диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму».