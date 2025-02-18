Омич попал на видео во время кражи 20 упаковок сыра из супермаркета

Омские полицейские задержали мужчину, совершившего кражу из супермаркета на Масленникова. Вычислить вора помогли записи с камер видеонаблюдения. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Омич украл из магазина 20 упаковок сыра. Ранее его уже неоднократно судили за кражи и грабежи.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина спрятал украденный сыр в сумку и пронес мимо кассы. Уже на улице он продал награбленное случайному прохожему за 1000 рублей.
На омича завели уголовное дело по факту кражи. Помимо этого, полицейские также выясняют причастность мужчины к аналогичным преступлениям на территории областного центра.
Ранее «КП Омск» сообщала, что квартиру омича обокрали двое мужчин, пока он находился в реанимации.