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В Иркутске будут судить тренера по скалолазанию из-за падения девочки с большой высоты

Суд в Иркутске рассмотрит уголовное дело, которое завели на 54-летнюю тренера по скалолазанию. Женщину обвиняют в нарушении при оказании услуг, которые повлекли тяжкий вред здоровью человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком.

Источник: Следственный комитет РФ

Как полагает следствие, в сентябре прошлого года тренер-инструктор во время персонального занятия на скалодроме не убедилась, что ее 11-летняя подопечная надежно закреплена к страховочной системе.

Девочка забралась на высоту без страховочного оборудования и, оттолкнувшись от стенда, чтобы спуститься вниз, упала с семиметровой высоты. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение с различными переломами, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.

Расследование уголовного дела завершено, с обвинительным заключением прокуратуры материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.

несчастный случай