В Иркутске будут судить тренера по скалолазанию из-за падения девочки с большой высоты

Как полагает следствие, в сентябре прошлого года тренер-инструктор во время персонального занятия на скалодроме не убедилась, что ее 11-летняя подопечная надежно закреплена к страховочной системе.
Девочка забралась на высоту без страховочного оборудования и, оттолкнувшись от стенда, чтобы спуститься вниз, упала с семиметровой высоты. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение с различными переломами, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.
Расследование уголовного дела завершено, с обвинительным заключением прокуратуры материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.