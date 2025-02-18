В Иркутске будут судить тренера по скалолазанию из-за падения девочки с большой высоты

Девочка забралась на высоту без страховочного оборудования и, оттолкнувшись от стенда, чтобы спуститься вниз, упала с семиметровой высоты. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение с различными переломами, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.