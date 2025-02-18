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Свердловчанин заплатит 35 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ

Тагильчанин по решению суда заплатит 35 тысяч за комментарий в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Житель Нижнего Тагила заплатит штраф за комментарий в социальных сетях. Мужчину обвинили в дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении прошло в Тагилстроевском районном суде. Доказано, что свердловчанин под постом в социальной сети во «ВКонтакте» добавил свой комментарий, который порочит и дискредитирует ВС РФ.

Нарушителя признали виновным. Судья назначил ему административный штраф в размере 35 тысяч рублей.

Максимальное назначение по данной статье для физических лиц достигает 50 тысяч рублей. Отмечается, что постановление может быть обжаловано.