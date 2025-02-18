Свердловчанин заплатит 35 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ

Житель Нижнего Тагила заплатит штраф за комментарий в социальных сетях. Мужчину обвинили в дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.
Заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении прошло в Тагилстроевском районном суде. Доказано, что свердловчанин под постом в социальной сети во «ВКонтакте» добавил свой комментарий, который порочит и дискредитирует ВС РФ.
Нарушителя признали виновным. Судья назначил ему административный штраф в размере 35 тысяч рублей.
Максимальное назначение по данной статье для физических лиц достигает 50 тысяч рублей. Отмечается, что постановление может быть обжаловано.