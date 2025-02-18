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В Приморье третьи сутки ведутся поиски подростка

Мальчик ушел из колледжа, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Источник: Соцсети

В Приморье разыскивают подростка, который покинул стены многопрофильного колледжа в Партизанске и до сих пор не вернулся, сообщает ИА PrimaMedia. Ориентировку выпустил поисково-спасательный отряд «Примпоиск».

16-летний Николай Еремин еще 15 февраля ушёл из КГБ ПОУ «ПМК», и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид подростку 16−17 лет, рост 175 см, телосложение среднее, волосы черные. Во что был одет мальчик — никто точно сказать не может.

Волонтеры традиционно просят обращаться по телефонам полиции в случае, если о пропавшем есть какая-либо информация.