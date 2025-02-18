В Приморье третьи сутки ведутся поиски подростка

16-летний Николай Еремин еще 15 февраля ушёл из КГБ ПОУ «ПМК», и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид подростку 16−17 лет, рост 175 см, телосложение среднее, волосы черные. Во что был одет мальчик — никто точно сказать не может.