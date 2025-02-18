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Правительственная комиссия прибыла на место гибели шахтеров в Улытаускую область

АСТАНА, 18 фев — Sputnik. Правительственная комиссия во главе с Канатом Бозумбаевым прибыла в Улытауская область, сообщает пресс-служба.

Источник: Пресс-служба правительства Казахстана

В состав комиссии вошли: аким области Дастан Рыспеков, глава МЧС Чингис Аринов, первый замминистра внутренних дел Аленов, а также представители Минздрава, Минпрома и Минтруда.

Они осмотрели место происшествия и ознакомились с ходом расследования. Также даны поручения по оказанию первоочередной помощи семьям погибших.

Токаев выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в Улытауской области.

Бозумбаев проведет заседание штаба и встретится с родственниками погибших горняков.

Семерых работников рудника завалило землей в Улытауской области.

Напомним, накануне 17 февраля в Жанааркинском районе Улытауской области на руднике Жомарт ТОО «Корпорация Казахмыс» произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом. Все погибли.