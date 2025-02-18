Правительственная комиссия прибыла на место гибели шахтеров в Улытаускую область

Они осмотрели место происшествия и ознакомились с ходом расследования. Также даны поручения по оказанию первоочередной помощи семьям погибших.
Токаев выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в Улытауской области.
Бозумбаев проведет заседание штаба и встретится с родственниками погибших горняков.
Семерых работников рудника завалило землей в Улытауской области.
Напомним, накануне 17 февраля в Жанааркинском районе Улытауской области на руднике Жомарт ТОО «Корпорация Казахмыс» произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом. Все погибли.