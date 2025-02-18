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Здание бывших казарм загорелось в Уфе

В Уфе вспыхнули бывшие казармы XIX века.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 18 февраля, в Уфе загорелось здание, в которых в XIX веке располагались казармы. Об этом на своей личной странице рассказал глава администрации Ленинского района Олег Котов.

Инцидент произошел по адресу улица Карла Маркса, 55/2. Огонь охватил часть первого этажа строения. На место ЧП были направлены сотрудники экстренных служб.

Специалистам пожарной части удалось ликвидировать горение в 09:05. В результате инцидента, к счастью, никто не погиб и не пострадал.

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