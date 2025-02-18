«Сказали, что проверят подлинность». Три минчанина выманили у белоруски золотых слитков на 210 тысяч рублей

Преступление совершили трое минчан, являвшихся курьерами мошенников. В этот раз мужчинам от куратора поступило задание забрать золотые слитки. В начале февраля 2025-го они приехали в один из населенных пунктов в Могилевском районе, где обманутая женщина передала им якобы на проверку подлинности золотые слитки Нацбанка.