«Сказали, что проверят подлинность». Три минчанина выманили у белоруски золотых слитков на 210 тысяч рублей

Правоохранители задержали троих минчан, которые украли у белоруски золотые слитки, сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Преступление совершили трое минчан, являвшихся курьерами мошенников. В этот раз мужчинам от куратора поступило задание забрать золотые слитки. В начале февраля 2025-го они приехали в один из населенных пунктов в Могилевском районе, где обманутая женщина передала им якобы на проверку подлинности золотые слитки Нацбанка.
Всего помощники аферистов забрали у белоруски золотых слитков весом 700 граммов на сумму более 210 тысяч белорусских рублей.
Задержанным инкриминируют мошенничество, совершенное в составе организованной группы.
Между тем две минчанки отменили кредиты в банке на 100 000 рублей, поговорив с мошенниками.