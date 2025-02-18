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«Сказали, что проверят подлинность». Три минчанина выманили у белоруски золотых слитков на 210 тысяч рублей

Могилевчанка лишилась золотых слитков Нацбанка, отдав их на проверку.
Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали троих минчан, которые украли у белоруски золотые слитки, сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Преступление совершили трое минчан, являвшихся курьерами мошенников. В этот раз мужчинам от куратора поступило задание забрать золотые слитки. В начале февраля 2025-го они приехали в один из населенных пунктов в Могилевском районе, где обманутая женщина передала им якобы на проверку подлинности золотые слитки Нацбанка.

Всего помощники аферистов забрали у белоруски золотых слитков весом 700 граммов на сумму более 210 тысяч белорусских рублей.

Задержанным инкриминируют мошенничество, совершенное в составе организованной группы.

Между тем две минчанки отменили кредиты в банке на 100 000 рублей, поговорив с мошенниками.