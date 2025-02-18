Работников железной дороги в Башкирии осудят за гибель двух человек

В Уфимском районе перед судом предстанут машинист тепловоза и составитель поездов ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» АО «Башстройтранс».
Обвинение предъявлено в гибели двух рабочих (ч. 3 ст. 263 УК РФ, нарушение эксплуатации жд транспорта, повлекшее смерть людей).
По версии следствия, в декабре 2023 года машинист и составитель поездов перевозили на путях необщего пользования на территории предприятия тепловоз и вагоны и сбили двоих работников подрядной организации. Те проводили очистные работы железнодорожных путей.
В результате мужчины получили множественные травмы, от которых скончались на месте происшествия.
Обвиняемые не признали свою вину.
Уголовное дело после будет направлено в Уфимский районный суд.