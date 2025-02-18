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Работников железной дороги в Башкирии осудят за гибель двух человек

Обвиняемыми по делу проходят машинист тепловоза и составитель поездов.

Источник: АиФ

В Уфимском районе перед судом предстанут машинист тепловоза и составитель поездов ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» АО «Башстройтранс».

Обвинение предъявлено в гибели двух рабочих (ч. 3 ст. 263 УК РФ, нарушение эксплуатации жд транспорта, повлекшее смерть людей).

По версии следствия, в декабре 2023 года машинист и составитель поездов перевозили на путях необщего пользования на территории предприятия тепловоз и вагоны и сбили двоих работников подрядной организации. Те проводили очистные работы железнодорожных путей.

В результате мужчины получили множественные травмы, от которых скончались на месте происшествия.

Обвиняемые не признали свою вину.

Уголовное дело после будет направлено в Уфимский районный суд.