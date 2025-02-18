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«Транснефть» допустила падение прокачки нефти из-за удара дрона

Последствия атаки дрона на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устраняться в течение полутора-двух месяцев, из-за этого объем прокачки нефти из Казахстана может быть снижен. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Транснефти».

Источник: РИА "Новости"

«По мнению специалистов КТК, последствия указанного удара будут устраняться в течение от 1,5 до 2-х месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%», — сказано в сообщении.

нефть