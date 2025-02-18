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Ученика лицея перевели на домашнее обучение после поджога туалета в Перми

Инцидент случился в лицее № 8.

Ученик лицея переведён на домашнее обучение после поджога школьного туалета в Перми, сообщили perm.aif.ru в департаменте образования города.

Речь идёт о происшествии, которое случилось в лицее № 8. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в телеграм-каналах были опубликованы сообщения о пожаре в туалете образовательного учреждения. Эту информацию подтвердили в администрации Перми и сообщили подробности происшествия.

Как оказалось, один из пятиклассников, учащихся в лицее, бросил спичку в держатель для туалетной бумаги, которая вспыхнула. Возгорание удалось потушить учителю. Позже в лицей вызвали родителей ученика и провели с ними и ребёнком профилактическую беседу. Родители компенсировали ущерб от происшествия.

В департаменте образования Перми perm.aif.ru рассказали, что после поджога для ребёнка была также проведена консультация с психиатром.

«После консультации с психиатром ребенок был выведен на домашнее обучение», — заключили в департаменте образования Перми.