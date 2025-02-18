Ученика лицея перевели на домашнее обучение после поджога туалета в Перми

Как оказалось, один из пятиклассников, учащихся в лицее, бросил спичку в держатель для туалетной бумаги, которая вспыхнула. Возгорание удалось потушить учителю. Позже в лицей вызвали родителей ученика и провели с ними и ребёнком профилактическую беседу. Родители компенсировали ущерб от происшествия.