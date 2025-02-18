В Новосибирске здание ГСК рискует обрушиться из-за потопа

— Несмотря на наши многочисленные обращения, мэрия и МП «Метро МиР», которой принадлежит ливневая канализация, обслуживающая наш район, бездействуют. С приближением весны и таянием снега мы вновь столкнёмся с серьёзной проблемой: ливневая канализация в нашем кооперативе не функционирует должным образом. Вода не уходит, что приводит к затоплению подвалов гаражей и овощехранилища, — сообщил Павел.