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В Новосибирске здание ГСК рискует обрушиться из-за потопа

Из-за размытого фундамента обрушилось несколько кабинок.

В Новосибирске овощехранилище в гаражно-строительный кооперативе (ГСК) «Сигнал» на улице Кропоткина, 92/2 оказалось под угрозой затопления. Об этом сообщили в издании «Om1 Новосибирск» со ссылкой на члена ГСК Павла Федотова 18 февраля.

Как отмечает сибиряк, из-за размытого фундамента уже обрушилось несколько кабинок. С приходом весны само четырехэтажное здание может полностью разрушиться. Люди боятся заходить в свои гаражи, а тем более оставлять автомобили.

— Несмотря на наши многочисленные обращения, мэрия и МП «Метро МиР», которой принадлежит ливневая канализация, обслуживающая наш район, бездействуют. С приближением весны и таянием снега мы вновь столкнёмся с серьёзной проблемой: ливневая канализация в нашем кооперативе не функционирует должным образом. Вода не уходит, что приводит к затоплению подвалов гаражей и овощехранилища, — сообщил Павел.

В мэрии сибирякам ответили, что здание в ГСК было построено с нарушениями над ливневым коллектором без согласования владельца сетей. А при обслуживании коллектора было обнаружено, что он находится в ограниченно рабочем состоянии. Чтобы восстановить его, необходимо устранить все замечания.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.

ЖКХ