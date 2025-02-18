В Крыму арестовали члена ОПГ за соучастие в убийстве четырех человек

Следствие установило, что 18 декабря 1993 года организованная группа в селе Червоное напала на 25-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга. Мужчина был избит и задушен, его тело перевезли на территорию села Тимошенко Красногвардейского района, спрятав в колодце. У погибшего было похищено $12 тыс. 23 мая 1994 года члены той же группировки на территории промзоны в городе Саки из-за передела сфер влияния расстреляли другого предпринимателя и двоих его приближенных. Тогда наказание за убийства понесли четверо подельников, а еще одному удалось скрыться.