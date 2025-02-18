В Крыму арестовали члена ОПГ за соучастие в убийстве четырех человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Члена преступной группировки, орудовавшей в Республике Крым более 30 лет назад, задержали и арестовали за соучастие в убийстве четверых людей, сообщили в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.
Следствие установило, что 18 декабря 1993 года организованная группа в селе Червоное напала на 25-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга. Мужчина был избит и задушен, его тело перевезли на территорию села Тимошенко Красногвардейского района, спрятав в колодце. У погибшего было похищено $12 тыс. 23 мая 1994 года члены той же группировки на территории промзоны в городе Саки из-за передела сфер влияния расстреляли другого предпринимателя и двоих его приближенных. Тогда наказание за убийства понесли четверо подельников, а еще одному удалось скрыться.
«В ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет расследование этого уголовного дела возобновлено, а местонахождение члена преступной группы установлено. Для исполнения убийств мужчина заранее приобрел огнестрельное оружие, которое передал исполнителям, подготовил две лопаты и топор, канистру с бензином для последующего сокрытия следов преступления. В настоящее время следствием все обстоятельства особо тяжких деяний вновь изучены и восстановлены. Органами СК 55-летнему жителю Сакского района предъявлено обвинение в пособничестве в совершении убийств четырех лиц организованной группой из корыстных побуждений, совершенных в 1993 и 1994 годах. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Раскрытие уголовных дел прошлых лет в Республике Крым координирует региональная прокуратура.