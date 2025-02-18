Пожар в пансионате Анапы мог произойти из-за короткого замыкания

Ранее, 15 февраля, прокуратура Краснодарского края сообщала, что предварительной причиной возгорания в пансионате в ст. Благовещенской могло стать неосторожное обращение с огнем. Пожар в волонтерском центре в Анапе произошел вечером накануне. Огонь охватил порядка 1,4 тыс. кв. м. Возгорание началось в корпусе для проживания и общепите пансионата.