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Пожар в пансионате Анапы мог произойти из-за короткого замыкания

Возгорание пансионата «Зенит» в станице Благовещенской Анапы могло произойти из-за короткого замыкания или перенапряжения электросети. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МЧС Александра Субочева.

Источник: Коммерсантъ

Для установления точной причины пожара привлечены эксперты пожарной лаборатории. Сейчас наиболее вероятной причиной считается неисправность электрооборудования.

Ранее, 15 февраля, прокуратура Краснодарского края сообщала, что предварительной причиной возгорания в пансионате в ст. Благовещенской могло стать неосторожное обращение с огнем. Пожар в волонтерском центре в Анапе произошел вечером накануне. Огонь охватил порядка 1,4 тыс. кв. м. Возгорание началось в корпусе для проживания и общепите пансионата.

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