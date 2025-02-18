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В Башкирии двухлетний мальчик засунул осколок стекла в нос

В Кумертау двухлетний мальчик засунул осколок стекла, который нашел на улице, в нос. К счастью, мама ребенка это заметила, когда у него из носа пошла кровь, и обратилась в больницу.

Источник: Пресс-служба минздрава РБ

Врачи-отоларингологи провели осмотр и успешно удалили инородное тело. Стекло успело немного порезать нижнюю носовую раковину, но активного кровотечения удалось избежать. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы, сообщили в минздраве Башкирии.

медицина