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Под Воронежем автобус столкнулся с Kia Rio

На воронежской трассе иномарка спровоцировала ДТП с автобусом.

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом под Воронежем Авария произошла 17 февраля в 11.50 на 6-м километре автодороги «Новая Усмань-Сомово».

По предварительным данным дорожной полиции, 38-летний водитель автомобиля «Киа Рио» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автобусу ПАЗ.

— В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Никто из водителей не пострадал. Пассажиров в автобусе не было, — сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.