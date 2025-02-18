Под Воронежем автобус столкнулся с Kia Rio

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом под Воронежем Авария произошла 17 февраля в 11.50 на 6-м километре автодороги «Новая Усмань-Сомово».
По предварительным данным дорожной полиции, 38-летний водитель автомобиля «Киа Рио» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автобусу ПАЗ.
— В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Никто из водителей не пострадал. Пассажиров в автобусе не было, — сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.